Trippie Redd saute dans la foule et des "fans" tentent d'arracher sa chaîne

Des spectateurs irrespectueux profitent du mosh organisé par Trippie Redd pour tenter de lui voler sa chaîne...

par Team Mouv'

Décidément rien ne se passe normalement pour cette nouvelle édition du Rolling Loud Miami 2021 ! Après DaBaby qui réussi à esquiver une basket adidas jetée par un fan en plein concert, c'est au tour du jeune Trippie Red d'être victime de ses spectateurs . Très attendu, il crée l'euphorie et décide d’interagir un peu plus avec la foule, mais va très rapidement se faire bouffer !

Dans l'optique d'organiser un mosh pit, une zone devant la scène lors d'un concert où les membres du public dansent énergiquement et violemment les uns contre les autres ( qui fait fureur généralement dans les gros concert de rock ) , Trippe ordonne donc à la foule de se mettre en place :

"Nous sommes sur le point de faire ce mosh pit . Ouvre ce mosh pit ou je ne fais même pas cette merde . Si vous n'ouvrez pas ce mosh pit au milieu ici, c'est fini . Je m'en vais . Ouvrez le mosh pit . Nous avons besoin de cette merde en grand ."

La frénésie des fans

Ce qu'il ne savait pas en prenant se genre d'initiative, c'est qu'une fois seul dans la foule, il n'aurait plus la situation sous contrôle. Le set du rappeur originaire l'Ohio a failli mal tourner et même prendre fin . Lorsque les fans n'ont pas bougé au rythme du goût de Trippie, il en a eu marre et s'est jeté dans la foule . Au début, ça allé mais avec l'effet de masse et le chaos est arrivé .

Pris de panique, Trippie ordonne à la foule de laisser partir, surtout quand l'un d'eux décide d'arracher son collier à plusieurs milliers de dollars ! Une photo capturée dans la mêlée montre des personnes saisissant le corps, les cheveux et la chaîne du rappeur en live .

Sauvé par sa sécurité

C'est finalement la sécurité qui s'est retrouvé contraint de sauter dans la foule pour récupérer l'artiste, en perte à ce moment précis . La public a progressivement laisser remontrer Michael Lamar White IV déboussolé, sur scène avant de laisser place aux performances de Travis Scott, Young Thug, Roddy Ricch, Kodak Black, Gunna, Lil Durk, Polo G, Coi Leray, Benny The Butcher, Swae Lee, Young Dolph, Lil Keed . . . Plus de peur que de mal, il a bien récupéré sa chaîne .

Voilà la vidéo où il apparaît bien après avec sa chaîne . . .

Le passage de Trippie Red à revivre en intégralité juste ici :

En espérant qu'il retiendra la leçon ! Pour ceux qui aurait voulu voir le résultat, une vidéo d'un mosh it géant réussi :

