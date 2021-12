Trippie Redd lâche une mixtape sur Soundcloud

Trippie Red sort par surprise une nouvelle mixtape.

par Team Mouv'

Trippie Redd a surpris ses fans en sortant une mixtape intitulée Hate is Dead ce mardi 21 décembre.

Petite surprise pour fêter noël

Le rappeur originaire de Canton a prévenu ses fans trois heures à l'avance sur Instagram qu'il allait sortir un nouveau projet de 9 chansons via Soundcloud : "@hnrzhunter dépose 8 de mes chansons à 22h si vous commentez '1400' 50k fois", a écrit Trippie. "HATE IS DEAD mixTAPE dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard, ce sont toutes des chansons de moi, seulement 1 featuring".

Et comme promis, les titres sont arrivés sur la plateforme de streaming. La mixtape comporte donc 8 morceaux en solo et un titre bonus en collaboration avec K Suave et Zelly Ocho. Un projet dans lequel on retrouve un Trippie Redd évoluer dans son style de prédilection mi rap-mi émo/rock.

Un très belle surprise pour fêter la fin d'une année qui a été très productive pour Trippier Redd avec notamment la réédition de Pegasus et la sortie de son album Trip At Knight.