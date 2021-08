Trippie Redd invite Drake, Juice WRLD, XXXTentacion sur son album

Pour son album "Trip at knight" , Tripppie Redd a prévu du lourd pour ses fans.

par Team Mouv'

Le rappeur Trippie Redd prévoit les choses en grand pour son cinquième album studio TRIP AT KNIGHT prévu pour le 20 août et déjà disponible en pré - commande .

Un casting de folie pour Trippie

Le rappeur natif de l'Ohio a dévoilé la tracklist de son cinquième opus et a vu les choses en grand pour les 18 titres présents dessus .

Trip666 a invité de grands noms du rap US à savoir Drake, Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Sky Mask, So Faygo, Polo G, Lil Durk . . . ou encore les regrettés artistes XXXTentacion et Juice WRLD .

De quoi ravir ses fans qui parfois lui jouent des mauvais tours . Récemment, des spectateurs irrespectueux profitent du mosh organisé par Trippie Redd pour tenter de lui voler sa chaîne lors de la nouvelle édition du Rolling Loud Miami 2021 .

Et si tu l'avais manqué, en 2019 Trippie Redd est venu sur ta radio sûre Mouv' chez Muxxa et a freestylé sur du Ninho, Aya Nakamura, Niska, Booba . . . La vidéo est à retrouver ci - dessous :