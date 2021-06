Travis Scott x Dior : la collab est confirmée et sera présentée à Paris

Travis Scott continue les collabs et cette fois-ci c'est avec la maison de luxe Dior.

par Team Mouv'

En plus d'être un des rappeurs les plus influents de sa génération, Travis Scott est aussi une référence en matière de mode . Si l'on ne compte plus ses nombreuses collaborations avec Nike, ce dernier monte d'un cran avec une collaboration avec l'une des plus prestigieuses maison de mode, Dior.

Travis, roi de la mode ?

Aperçu à Paris il y a quelques jours, on connait maintenant les raisons de sa venue dans la Capitale . Il faut savoir également que la saison de la Fashion Week pour homme a commencé ce mardi 22 juin, ce qui est loin d'être une coïncidence ! Comme le rapporte Le Site de la Sneaker, la maison de mode française vient de confirmer cette collaboration inédite et historique avec Travis qui sera présentée ce vendredi jà 14h30 pendant la Fashion Week . Comme le décrit le teaser partagé par Travis sur son compte Instagram, cette collaboration s'inscrira pleinement dans la collection Été 2022 de Dior . "Cet événement sans précédent représente la première collection complète de Dior jamais créée avec un musicien" a déclaré la maison française .

Un premier aperçu des pièces de la collection est déjà disponible : en effet, Travis a été aperçu à Paris portant un ensemble chocolat, dont la veste est signée du logo de la marque de ce dernier Cactus Jack x Dior comme en témoigne les images ci - dessous :

Rendez - vous donc ce vendredi à 14h30 pour découvrir la collection de cette collaboration unique en son genre .