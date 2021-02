Travis Scott veut être une meilleure personne pour les autres

Travis Scott utilise souvent Twitter pour dire ce qui lui passe par la tête. Récemment, il a déclaré qu’il voulait devenir une meilleure personne pour les gens autour de lui.

par Team Mouv'

Ces dernières années, Travis Scott est devenu une icône du rap aux États - Unis et dans le monde . Entre ses chiffres de vente astronomiques, des certifications qui tombent comme des petits pains, ses collaborations avec des grandes marques, et une influence grandissante sur une jeune génération d’artistes prometteurs (Don Toliver, Sheck Wes… ) , il y a de quoi faire exploser son ego .

Pourtant, Travis Scott reste humble, comme il l’a réaffirmé dans un tweet . "Je me concentre sur moi - même pour devenir une meilleure personne pour ceux autour de moi" a - t - il dit . On suppose qu’il fait référence à son entourage proche, et notamment sa fille, Stormi, dont il est complètement gaga.

Se recentrer avant "Utopia"

Travis Scott a déjà montré qu’il savait penser aux autres, par des dons ou des bonnes actions . Il semble que ça ne lui suffise pas . D’un autre côté, lors de la conception d’un album, il est très important pour un artiste de se centrer sur lui - même . Ça tombe bien, Utopia devrait arriver très bientôt !

Nul doute que toute l’énergie et l’attention de Travis Scott sont tournées vers ce projet, qui s’annonce comme un véritable raz - de - marée commercial . Malgré cela, il trouve le temps de se remettre en question pour devenir une meilleure personne . Chapeau .