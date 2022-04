Travis Scott : "Utopia" enfin en approche ?

Des affiches de l'album "Utopia" de Travis Scott, longuement attendu par les fans, ont fait leur apparition en Californie.

par Team Mouv'

Depuis la tragédie ayant eu lieu à son concert pendant le festival Astroworld fin 2021, Travis Scott est resté relativement discret, malgré des tentatives de retour peu réussies. Mais cette fois, le rappeur de HIGHEST IN THE ROOM pourrait bien signer son grand retour...

En effet, des affiches géantes de l'album *Utopia, dont la sortie avait été retardée et est toujours très attendue par les fans les plus fidèles de l'artiste, ont été collées un peu partout en Californie. Selon Variety*, ces affiches visent sans ambiguïté le festival Coachella, qui aura lieu la semaine prochaine, et dont Travis Scott a été déprogrammé - à son grand damn.

Vers un retour proche ?

Ainsi, sur l'une des affiches on peut lire : "PSSST...", tandis qu'une autre montre le logo de Cactus Jack (la marque de Travis Scott), que sur la suivante est écrit : "Vous cherchez UTOPIA?", et qu'enfin la dernière crie *"MAUVAISE ROUTE!" - * une affiche située, comme par hasard, ce slogan est affiché sur la route qui mène à Coachella.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les efforts de Travis pour se produire à Coachella resteront dans les mémoires. Après une pétition non efficace, le rappeur avait été finalement invité par Kanye West à performer lors de son apparition, mais Kanye a également été déprogrammé du festival. Pour redorer son image, Travis Scott n'aura pas lésiné sur les moyens, participant à de nombreux événements philanthropes et de charité.

Peut-on, donc, envisager le retour du rappeur de Cactus Jack malgré les souvenirs de la tragédie d'Astroworld ? En tout cas, si l'artiste a l'air décidé à tout faire pour passer à autre chose, la police planche encore sur l'enquête du festival qui a mené à la mort de 10 personnes.