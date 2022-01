Travis Scott : une pétition demande son retour à Coachella

Plusieurs fans ont créé une pétition pour réclamer le retour de Travis Scott à Coachella.

par Team Mouv'

Depuis la tragédie du festival Astroworld, Travis Scott a connu plus d'une déconvenue : le rappeur de Houston a notamment été déprogrammé de Coachella, une décision à laquelle certains de ses fans tentent de s'opposer par une pétition en ligne.

Travis Scott a vu son destin basculer dans la nuit du 5 au 6 novembre : alors qu'il réalisait son concert au festival Astroworld, organisé par ses soins, un mouvement de foule s'est formé dans le public, entraînant la mort de 10 personnes, dont plusieurs enfants. Aussitôt, les fans de Travis se sont ligués contre lui, reprochant à l'artiste de ne pas avoir arrêté son concert pour venir en aide aux personnes en difficulté dans son public.

La dégringolade

Ainsi, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour le rappeur de Houston : outre les plaintes à son encontre, évaluées à plusieurs milliards de dollars, sa collaboration avec Dior a été annulée, et son apparition à Coachella annulée. Devenant persona non grata, Travis Scott a bien tenté de distraire son audience, en parlant de sa vie de couple avec sa compagne Kylie Jenner, en distribuant des jouets aux enfants de Houston, ou encore en se livrant sur la suite de sa carrière. Travis Scott aura bien essayé de faire annuler les plaintes contre lui et de proposer à Coachella de se produire gratuitement, rien n'y fait.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

En effet, tant que la lumière n'aura pas été faite sur les détails de la macabre soirée du festival, l'oeil du public risque de rester biaisé; or, la police, malgré l'aide du FBI, a du mal à y voir clair : Travis Scott est-il responsable ou non? Malgré l'incertitude, parmi les anciens fans de Travis Scott, plusieurs n'ont pas lâché l'affaire et espère encore voir leur idole se produire à Coachella : un site a ainsi été créé pour signer une pétition réclamant la programmation de Travis au festival. Ils insistent ainsi : "nous savons tous que la tragédie d'Astroworld n'est pas la faute de Travis ! Laissons le retourner sur de grandes scènes". Plus de 18 000 personnes ont déjà signé.

Alors que l'enquête piétine, les avis se partagent donc : d'un côté, les familles des victimes considèrent que l'artiste a commis l'irréparable; d'un autre, les proches de l'artiste regrettent le calvaire vécu par celui-ci. Devant la division du tribunal populaire, ce sera à la justice de faire toute la lumière sur ce drame.