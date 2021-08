Travis Scott : un fan tente de lui acheter les chaussures qu’il porte

Un fan de Travis Scott a osé lui demander de racheter la paire qu'il avait aux pieds.

par Team Mouv'

Travis Scotta récemment sorti sa paire de sneakers Nike Fragment Air Jordan 1 High. Le modèle s'arrache en revente et un fan n'a pas eu froid aux yeux et a voulu racheter la paire . . . que portait la star .

Une paire qui vaut de l'or

Dans une vidéo du 14 aout 2021, on découvre le fan demander à Travis Scott d'acheter la paire Fragment Design x Air Jordan 1 portée par le rappeur. Des dizaines de billets de 100 dollars en main, l'homme ne perd pas le nord et est prêt à tout pour avoir les sneakers ! Dans la séquence, La Flame est plutôt mal à l'aise et se dandine dans son baggy et décline l'offre .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Travis est considéré comme la personne la plus influente chez les jeunes et ses collections se vendent à prix d'or sur internet, normal que ça rende fou les sneakers addicts !