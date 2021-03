Travis Scott tease (encore !) "Utopia"

Dans un tweet publié très tôt ce matin, Travis Scott tease une fois de plus son prochain album. Une sortie serait-elle possible dans la semaine ?

par Team Mouv'

Travis Scott joue avec nos sentiments ! Trois ans déjà qu'est sorti son dernier album, Astroworld. Et depuis, plus rien… ou presque . Depuis plusieurs mois maintenant, le rappeur de Houston tease Utopia, son prochain album, à grands coups d’interviews et de posts sur les réseaux sociaux, jouant avec les nerfs de ses fans .

L’excitation a encore grandi le 15 mars au petit matin quand Cactus Jack a posté un message tout simple sur Twitter. En majuscule, il recopie quatre fois le nom UTOPIA . Quatre comme le quatrième album solo que Travis Scott d’apprête à sortir . Quatre comme quatre jours avant la sortie de l’album ? Forcément, toutes les théories enflamment internet, et temps qu’aucune date n’est officiellement annoncée ce n’est pas prêt de s’arrêter .

Travis prend son temps

Tous les fans de La Flamme sont dans l’attente d’un signe du rappeur . À chacune de ses sorties, ils scrutent le moindre mot, la moindre expression du visage qui indiquerait une date de sortie . Mais Travis Scott prend son temps .

Dans une interview donnée au magazine I - D en février dernier, Scott expliquait qu’il peaufinait le moindre aspect de ses sons . Il veut que tout soit parfait . Et on connait son perfectionnisme, pas étonnant que l’album prenne autant de temps à voir le jour .

De plus, il avait annoncé être parti s'isoler quelques temps au Mexique pour travailler avec de nouvelles personnes pour "faire évoluer [ sa ] musique" . L’objectif est clair : innover. Il ne souhaite absolument pas s’inscrire dans la lignée d’Astroworld .

J’ai refait des beats, j’ai rappé sur mes propres beats, j’ai tout assemblé et j’ai essayé de faire évoluer mon son . C’est l’une des choses les plus amusantes dans le travail de cet album . J’évolue, je collabore avec de nouvelles personnes, j’offre un tout nouveau son, une toute nouvelle gamme .

Ses déclarations se sont confirmées quand deux sons de Utopia ont fuité sur Spotify au début du mois de janvier . "Vision" et "Niagara Falls" ( en feat avec 21 Savage ) se voulaient bien plus sombres que les sonorités de l’album précédent.