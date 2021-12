Travis Scott souhaitait se produire gratuitement pour Coachella

Travis Scott déprogrammé de Coachella 2022, malgré sa demande de se produire gratuitement.

par Team Mouv'

Travis Scott a non seulement été écarté de la programmation 2022 de Coachella, mais la franchise de divertissement a également refusé de le garder malgré son offre de se produire gratuitement.

Pas un problème d'argent

Travis Scott a proposé de renoncer à ses cachets de prestations pour le festival, mais celui-ci a tout de même dit non suite à la tragédie de du festival Astroworld, qui a fait dix morts et des centaines de blessés. Le rappeur de Houston doit également faire face à des centaines de poursuites judiciaires visant à obtenir des milliards de dollars de dommages et intérêts de la part des victimes de l'événement, notamment les familles des personnes décédées lors de la tragédie.

Selon un reportage de Variety, l'agent de La Flame, Cara Lewis, a été informé par Goldenvoice, la société mère de Coachella, que le rappeur avait été retiré de la programmation. L'agent a fait une contre-proposition pour se produire gratuitement, mais le festival a refusé. Le rappeur lui-même a annulé ses apparitions pour cette année après l'événement tragique, et la plupart des marques qui lui étaient précédemment associées lui tournent le dos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec tous ces désistements, la suite s'annonce compliquée pour Travis et on se demande si il sera en capacité de rebondir après tout ça.