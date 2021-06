Travis Scott rend hommage à Pop Smoke dans sa collection de t-shirt Dior

Travis Scott a créé un t-shirt à l'effigie de Pop Smoke.

par Team Mouv'

Ces derniers jours, le rappeur Travis Scott a été repéré dans les rues de Paris, ça n'a pas manqué d'éveiller les soupçons sur sa participation à la Fashion Week Homme . On a su hier qu'il était en fait le directeur artistique provisoire de Dior pour l'édition Homme Eté 2022 . Le public a pu découvrir ce vendredi 25 juin un article de sa collection : un t - shirt à l'effigie de Pop Smoke assassiné le 19 février 2020 .

On sait à quel point la mort de Pop Smoke a touché son ami Travis . Ce dernier a profité de cette collaboration Travis Scott x Dior pour rendre hommage à son bras droit . Il faut avouer qu'il n'aurait pas pu trouver un plus beau clin d'œil pour l'interprète de Dior . Sur le post Insta du rappeur texan on découvre le fameux t - shirt : le maillot de luxe montre le visage de Pop et ses lyrics .

Un défilé de dingue

La Flame a déjà collaboré avec des marques de vêtements Nike, Ksubi, BAPE, et même McDonald’s . Cette fois - ci le rappeur vise encore plus haut, le directeur artistique de Dior, Kim Jones, lui a laissé carte blanche . La maison de luxe a souligné que "Cet événement sans précédent représente la première collection complète de Dior jamais créée avec un musicien" ._Ce vendredi 25 juin on a pu visionner en live sur l'Insta de Dior le défilé . La collection était placée sous le soleil texan, ses paysages et la mythologie du Sud - Ouest américain . Travis Scott a multiplié les beaux gestes : ses créations sont en partenariat avec sa propre association Cactus Jack Foundation_. Elle permet de renforcer l'autonomie des jeunes grâce l'éducation et la création . L'asso a même mis en place un programme d'éducation spécialisé dans la mode en partenariat avec la Parsons School of Design . C'est un carton plein pour La Flame au cœur tendre . Le défilé Dior X Travis Scott est à regarder ci - dessous :

