Travis Scott remporte le Vidéo Music Awards et annonce que son album arrive bientôt

Travis Scott annonce que son album est en chemin lors des MTV/Vidéo Music Awards

par Team Mouv'

En marge de l'édition 2021 des MTV Video Music Awards Travis Scott annonce que son nouvel album est en chemin .

Un trophée . . .

Chaque année la chaine MTV récompense les meilleurs vidéos de l'année dans 16 catégories différentes . Dans la catégorie Hip/Hop c'est Travis Scott qui succède à Megan Thee Stallion avec son clip Franchise sorti le 25 septembre 2020 . L'électrique visuel, réalisé par le rappeur lui même, avait été superbement accueilli par la critique et obtient donc une récompense méritée un an après sa parution . L'artiste de Houston avait même été félicité par Christopher Nolan qui lui avait adressé un message "love the video".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

. . . Une annonce

C'est donc trophée en main que l'artiste commencé à remercier ses proches "D’abord, je veux remercier Dieu, ma mère, Stormi ( sa fille ) ", puis il s'est adressé à son label, avant de donner de l’amour à ses fans . On notera que le rappeur a oublié de mentionner sa femme Kylie Jenner . Après avoir remercier ( presque ) tous ses proches Travis a envoyé un message à tous ses auditeurs : "Utopia soon" . Annoncé comme le nom de son prochain album depuis longtemps, nul doute que cette déclaration a fait monter la tension autour du tant attendu Utopia__ . De quoi s'attendre à une sortie du projet avant 2022 ? Affaire à suivre . . .