Travis Scott parle de son prochain album "Utopia" : " j’en ai perdu la tête "

Travis Scott avoue en direct qu' "Utopia" l'a rendu fou et interprète deux titres inédits au Rolling Loud.

par Team Mouv'

Deux après sa dernière édition, le festival Rolling Loud s'est déroulé ce 25 juillet 2021 à Miami . Travis Scott a saisi l'occas' pour faire le show et parler de son futur album Utopia . Le gratin du rap US, a répondu présent pour le festival Rolling Loud : Rick Ross, A$AP Rocky,Young Thug, Megan Thee Stallion, Post Malone, mais c'est la prestation de Travis qui a le plus marqué !

Un show XXL

Le rappeur d'Atlanta a déversé sa rage sur scène pendant près d'une heure de folie devant des milliers de festivaliers . Il a rappé deux titres inédits qui seront possiblement sur la tracklist d'Utopia . L'un des morceaux s'intitule Escape Plan et dont il a déjà teasé un extrait de clip sur Twitter . Travis Scott a partagé auprès de ses fans en direct son ressenti par rapport à la préparation de cet album . Comme le rapporte un tweet de RapTV, il a avoué devant la foule en délire : "J'ai énormément travaillé dans un état de blackout pour mon nouvel album . J'ai perdu la tête . Je me suis donné à fond sur ce truc . . . J'ai hâte de vous présenter cette nouvelle rage . Je ne peux pas attendre pour vous présenter une nouvelle formule . "

Pas de date de sortie pour "Utopia" ?

Au risque de décevoir les fans, le rappeur a gardé le mystère quant à la date de sortie de son projet Utopia. Le show de Travis se clos donc sur son hit Goosebumps pour scotcher le public jusqu'au bout .