Travis Scott : malgré les prix exorbitants, son festival sold out en moins d'une heure

Travis Scott déchaine les passions avec son festival Astroworld.

par Team Mouv'

Doucement mais surement, les concerts et les festivals reprennent un peu partout dans le monde. . . en France on a encore un peu de retard . En manque de turn up ( comme nous tous ) , Travis Scott a annoncé la nouvelle édition de son festival Astroworld il y a quelques jours .

Sold out, malgré les prix

C'est donc le 5 et 6 novembre 2021, que Travis donne rendez - vous à ses fans pour un festival Astroworld qui s'annonce complètement fou, après plus d'un an de crise sanitaire liée au Covid19 . Pas de line - up pour l'instant, mais le public a répondu présent lors de l'ouverture de la billetterie ce mercredi 5 mai . En effet, le rappeur de Houston a annoncé que les 100 000 billets étaient partis en moins d'une heure . . . !

Un engouement assez dingue malgré les prix élevés du festival qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux . Pour vous donner une idée, les premiers prix commencent à 300 dollars ( + 65 dollars ) et les Pass VIP à plus de 700 dollars . Certes, c'est Travis Scott qui organise le bail et promet de la folie, mais il faut la sortir cette moula . . .

"2 billets pour AstroWorld sortent à 733 dollars, j'ai presque cliqué mais j'ai ensuite pensé à mes enfants et aux sapes que je peux m'acheter avec cet argent . J'ai des playlists de dingue de Travis Scott, de toute manière ."

"L'expérience Astroworld ne vaut pas 300 dollars . . . VIP c'est plus de 1000 dollars, ce truc devrait avoir une lap dance de Kylie . "

Pour ceux qui n'ont pas pu choper de places, Travis a promis qu'il allait tout faire pour remettre des billets en vente . . . En espérant que d'ici novembre, il aura au moins sortir son album Utopia.