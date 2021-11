Travis Scott : les streams s’envolent après le drame du festival Astroworld

Les streams de Travis Scott explosent après le cauchemar de son festival.

par Team Mouv'

L'album Astroworld de Travis Scott grimpe dans le classement après que ses streams aient augmenté malgré le drame de son festival .

Une situation paradoxale

À la fin de la semaine, soit sept jours seulement après le tragique événement, près de 150 personnes et 35 poursuites ont été déposées contre le rappeur pour négligence . L'une des victimes qui a intenté un procès est la famille d'Ezra Blount, un garçon de 9 ans, qui était dans un coma artificiel et a subi des dommages corporels importants, notamment aux poumons, au foie, aux reins et au cerveau . Blount est décédé plus tard des suites de ses blessures, devenant ainsi la plus jeune et la 10e victime à être décédée .

Entre - temps, l'auteur de Sicko Mode s'est engagé à couvrir les frais des obsèques des victimes du festival . Il a également déclaré dans un communiqué qu'il travaillait avec BetterHelp pour fournir des ressources de santé mentale et une aide psychologique à ceux qui en ont besoin .

Pendant ce temps, la musique du rappeur a grimpé en flèche sur les plateformes de streaming, malgré les poursuites judiciaires et les réactions négatives qu'il a reçues sur les médias sociaux . D'après Hits Double Daily, les ventes de l'album Astroworld du rappeur ont augmenté de 15 000 unités depuis l'incident de Houston . De plus, les ventes/streaming de la musique de Travis Scott ont augmenté de 40 % depuis le début du drame . L'album est même arrivée, cette semaine, à la 38e place du Billboard 200 .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une situation assez paradoxale, dans laquelle le rappeur de Houston est associé et mis en cause dans un évènement tragique, mais voit ses ventes exploser et bénéficie ainsi du drame .