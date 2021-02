Travis Scott ft Kendrick Lamar : la dinguerie "Goosebumps" est certifiée 8 fois platine

Le morceau "Goosebumps" de Travis Scott et Kendrick Lamar vient d’être certifié 8 fois platine.

par Team Mouv'

Plusieurs années après sa sortie, Goosebumps continue d’affoler les compteurs . Le feat de prestige entre Travis Scott et Kendrick Lamar vient de décrocher sa huitième certification platine aux USA . Cela correspond à plus de 8 millions d’équivalent ventes.

Mieux que "Humble", moins bien que "Sicko Mode"

Il s’agit du morceau de Kendrick Lamar le plus certifié, devant Humble ( 7 fois platine ) , Bitch, Don’t Kill My Vibe ( 4 fois ) et Fuckin’ Problems avec A$AP Rocky, Drake et 2 Chainz ( 5 fois ) . Rien de nouveau en revanche pour Travis Scott, dont l’incroyable banger Sicko Mode, en feat avec Drake, a été certifié single de diamant ( plus de 10 millions d’équivalent ventes ) en décembre dernier .

Avec Goosebumps, les deux rappeurs, qui pourraient se retrouver sur le prochain album de Justin Timberlake, ont envoyé un des plus grands hits du rap US de la dernière décennie . Les 15 interprétations consécutives du morceau par Travis Scott ou les multiples remixes, dont celui de HVME qui a donné un second souffle au morceau en janvier 2021, révèlent l'impact de ce titre . Maintenant, cap sur le diamant…