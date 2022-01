Travis Scott est train de finaliser son nouvel album "Utopia"

Travis Scott travaille en ce moment sur son prochain album.

par Team Mouv'

Alors que certains se demandaient si la carrière de Travis Scott allait "s'arrêter" suite aux évènements du festival Astroworld, la Flame serait en pleine finalisation de son futur album.

Travis déjà de retour

Il y a encore quelques mois, Travis Scott prévoyait certainement de commencer 2022 en teasant son très attendu quatrième album, Utopia. Cependant, en raison de la tragédie qui s'est déroulée lors de son festival Astroworld, qui a fait dix morts et des centaines de blessés, le rappeur de Houston a fait face à des poursuites judiciaires, des résiliations de contrats et a du mettre sa carrière musicale sur pause.

Mais depuis quelques temps, Travis a apparemment trouvé le temps de travailler sur cet album, c'est en tout cas ce que le producteur Wheezy a révélé lors d'une interview avec Billboard. Invité pour discuter de son travail sur le nouvel album de Gunna, DS4EVER, Wheezy a été interrogé sur ses collaborations avec l'auteur de SICKO MODE et si le prochain album était toujours d'actualité. "Ouais, je travaille toujours dessus et j'y mets la touche finale", a répondu Wheezy. "Il [ Travis ] est de retour à Cabo pour y travailler et je vais bientôt y aller. J'y vais probablement dans les deux ou trois prochaines semaines pour le rejoindre."

D'après les commentaires de Wheezy, un nouveau morceau de Travis pourrait arriver bientôt. Ce serait la première apparition musicale du rappeur depuis Escape Plan et Mafia sortis à l'automne dernier.