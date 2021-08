Travis Scott est la personne la plus influente chez les jeunes selon une étude

Une étude réalisée par Complex montre que Travis Scott est la personnalité la plus influente chez les jeunes.

par Team Mouv'

On pouvait s'en douter, mais c'est désormais une étude qui le prouve : Travis Scott est la personnalité la plus influente chez les jeunes de 18 à 34 ans . C'est le média Complex qui a réalisé cette étude, uniquement aux Etats - Unis .

Pour réaliser cette étude, le média a demandé à des jeunes ( entre 18 et 34 ans ) quelle était la personnalité la plus influente, dans la culture jeune . Travis Scott a récolté 20% des voix, devant LeBron James ( 15% ) , Kanye West ( 15% ) , Kim Kardashian ( 8% ) et Greta Thunberg ( 7% ) . Drake est à la septième position avec 3% des voix .

Un résultat pas si étonnant

Le résultat n'est pas surprenant . Travis Scott étend son empire bien au delà du rap depuis quelques années . L'artiste de 30 ans touche à tout - que ce soit son opération avec McDo ou encore ses collaborations avec Jordan - et est complètement associé à la pop/street culture actuelle .

Côté musique, le MC a aussi marqué les esprits avec la sortie de son Astroworld en 2018 et devrait revenir prochainement avec le très attendu Utopia.