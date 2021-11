Travis Scott est de retour avec deux nouveaux morceaux

Travis Scott revient avec deux nouveaux morceaux en attendant des nouvelles d'"Utopia".

par Team Mouv'

Tout début novembre Travis déclarait "Utopia est en p * * * in de route ! " lors du Rolling Loud New York. Ce jeudi 4 novembre le rappeur a même annoncé la sortie d'un contenu . Et surprise ce n'est pas 1 mais 2 titres que le rappeur de Houston nous a envoyés .

Travis est de retour

On savait que La Flame allait revenir, il ne restait plus qu'à savoir quand . Ce vendredi 5 novembre Travis Scott a sorti deux nouveaux morceaux intitulés Escape Plan et Mafia. Produit par Nik D et OZ, Escape Plan est un morceau énergétique dans lequel Travis s'amuse à kicker avec un flow rapide . Mafia, concocté par Boi - 1da, quant à lui est un peu plus lent mais est tout aussi intéressant .

Escape Plan avait été teasé pour la première fois au cours de l'été dans une publicité Spotify . Un jour plus tard, le morceau entier a été présenté en avant - première lors du défilé de mode Cactus Jack Dior Summer 2022 de Travis .

Hier, Travis a utilisé la première page d'un journal parodique qui présentait une caricature, supposée être lui - même, pour annoncer les nouveaux titres . La légende du post disait : "SOME NEW MUSIC AT MIDNIGHT" ("De la nouvelle musique à minuit") . Sur la une du journal, qui s'intitule Weekly World Truths, est écrit : "THE TRUE DYSTOPIA IS HERE" ("La véritable dystopie est ici") . Certainement une allusion à son prochain album Utopia, alors que certaines rumeurs annoncent la sortie d'une mixtape nommée Dystopia avant la sortie de l'album .

Selon les documents financiers de Sony Music, La Flame fait partie de plusieurs autres artistes qui devraient sortir des albums dans les six prochains mois .

