Travis Scott déprogrammé du prochain Coachella

Travis Scott a été enlevé de la programmation de Coachella 2022.

par Team Mouv'

Le nom de Travis Scott a été officiellement retiré de la programmation de Coachella 2022, selon Variety.

Après la tragédie du festival astroworld, le retour de Travis Scott sur la scène musical semble se compliquer. En effet, le rappeur de Houston a été supprimé du line-up de Coachella, dont il était pourtant un des gros noms, prévu depuis janvier 2020.

Fin de parcours pour Travis ?

L'apparition de Travis Scott au festival Coachella en avril 2022 aurait été sa première depuis Astroworld, où, rappelons-le, un dramatique mouvement de foule a causé la mort de 10 personnes et fait plus de 300 blessés. Coachella, qui existe depuis 1999, est le plus gros festival d'Amérique du Nord, avec 125 000 festivaliers par année. L'éviction de Travis Scott est donc plus que significative, et montre que le musicien risque d'avoir du mal à reprendre une carrière normale.

On ne peut pas dire, pour l'instant, si la décision vient du rappeur ou du festival, même si les rumeurs semblent pointer la responsabilité du dernier des deux; et une pétition avait reçue plus de 60 000 signatures pour annuler son concert à Coachella, alors que plusieurs plaintes ont été déposées contre lui.

Travis Scott, lui, semble vouloir faire comme si de rien n'était, après avoir partagé ses pensées en interview et dévoilé les dessous de la vie de père de famille qu'il mène actuellement.