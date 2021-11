Travis Scott annonce l'arrivée de son album "Utopia"

Le futur album de Travis Scott est en chemin.

par Team Mouv'

Travis Scott continue de faire monter la pression autour d'Utopia__ . Peu d'informations on été dévoilées concernant le quatrième projet du rappeur de Houston mais il semblerait qu'on se rapproche de sa sortie .

L'attente commence à se faire longue

Fin juillet The Flame avait déclaré au festival Rolling Loud "J'ai énormément travaillé jusqu'à tomber dans un état de blackout pour mon nouvel album . J'ai perdu la tête . Je me suis donné à fond sur ce truc . . . J'ai hâte de vous présenter cette nouvelle rage . Je ne peux pas attendre pour vous présenter une nouvelle formule . "

Une annonce qui a précédé celle de début septembre lorsqu'il a lâché "Utopia soon" lors des MTV Video Music Awards .

Ce samedi 30 octobre Travis était le guest de la dernière soirée du Rolling Loud New York et il en a profité pour dévoiler de nouvelles chansons et faire une nouvelle annonce : "Utopia est en p * * * in de route ! " .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Aucune date n'a pour l'instant été dévoilée mais l'on peut se mettre à rêver que la sortie de l'album se fera avant 2022 .