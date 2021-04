Travis Scott, A$AP Rocky, Young Thug... annoncés au festival Rolling Loud 2021

Voici quelques nouvelles du monde d'avant... Les festivals américains sont à l'arrêt comme sur les trois-quarts du globe mais il semblerait qu'une activité cardiaque ait été ressentie du coté de Miami avec le festival Rolling Loud qui a dévoilé sa programmation.

par Team Mouv'

Une perspective agréable, pour de nombreux américains fans de Hip - Hop, vient d'éclaircir leur quotidien . Le Festival Rolling Loud qui reçoit chaque année les artistes les plus talentueux et les plus influents du genre reprend du service . L'édition 2020 avait du être annulée, faute au virus - star du moment, mais les retrouvailles seront d'autant plus fortes, via un communiqué, les producteurs de l'évènement sont impatients :

Nous avons hâte de nous retrouver dans les fosses que nous avons tous appris à aimer et qui nous manquent tant ( . . . ) Et même si nous devrons peut - être attendre un peu plus longtemps, nous espérons que ce retour et ces retrouvailles seront encore plus forts .

Le festival se déroule sur 3 jours, du 23 au 25 juillet au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride . La prog' est juste surnaturelle mais il fallait au moins ça pour repartir sur de bonnes bases après un sevrage de 2 ans . . .

Les têtes d'affiche de l'évènement sont A$AP Rocky, Travis Scott et Post Malone, entourés d'artistes tels que Lil Baby, 21 Savage, DaBaby, Rick Ross, Young Thug, Megan Thee Stallion, Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Curren$y, Ski Mask The Slump God, Kodak Black, Gunna, Swae Lee, Lil Durk, Nav, Polo G, Chief Keef, Coi Leray, Wale, Rod Wave, Gucci Mane, Jack Harlow, Lil Tjay, Tyga, Dave East, Mulatto, Young Nudy, Pooh Shiesty, Benny The Butcher, Moneybagg Yo, Morray, invité spécial Bobby Shmurda, et bien d'autres encore .

Les billets seront mis en vente le vendredi 23 avril, sur le site officiel de Rolling Loud.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix