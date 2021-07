Travis Scott a payé les amendes couvre-feu de ses fans, pour continuer son concert

Pas question d’arrêter la fête. Travis assume et paie les amendes du couvre-feu à ses fans pour continuer à jouer...

Priorité à la musique ! C'est clairement ce que traduit l'état d'esprit de Travis Scott, en feu ce week - end pour le Rolling Loud Miami 2021 pour lequel il a assuré plus de 60 minutes de performance live, durant lesquelles les spectateurs ont pu découvrir 2 titres inédits sur une scène exceptionnelle et avec des guests de folie (Migos et l'incontournable producteur Mike Dean ) . Bref, un moment inédit dont avait vraiment besoin l'artiste et le public, qu'il ne fallait en aucun cas interrompre !

Une si grande envie d'offrir du contenu aux spectateurs qui a même poussé Cactus Jack a dépasser un peu le timing du concert et permettre à 80 000 spectateurs de profiter du spectacle un peu plus de temps. Malheureusement, le couvre feu à Miami ne permettait pas ça officiellement, mais en en grand prince, Travis a assuré et déclaré, pendant le concert : "

Ne vous inquiétez pas pour [ le couvre - feu ] . J’ai payé de ma poche les frais du couvre - feu de ce soir . Je n’en ai rien à foutre du couvre - feu.

Un moment que les fans ont su apprécier et se souviendront longtemps !

Même si le rappeur a gardé le mystère quant à la date de sortie de son projet Utopia s_on prochain album devrait arriver très bientôt, il a déjà dévoilé en avant - première "_Escape Plan" . Le replay intégral juste ici :