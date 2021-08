Travis Scott a acheté un bus scolaire pour sa fille Stormi

Travis Scott est prêt à tout pour sa fille Stormi et lui achète un bus scolaire.

par Team Mouv'

Travis Scott et Kylie Jenner sont gaga de leur fille de trois ans, Stormi . Le rappeur lui a déjà organisé des anniversaires de folie et offert un carrosse de princesse . Cette fois Travis a réservé une autre surprise pour sa fille : un bus scolaire !

Une rentrée pas comme les autres

Oui oui, le rappeur a acheté un bus jaune pour sa fille . . . La rentrée a l'air bien plus stylée quand tes parents sont des stars ! Dans une story Instagram, Kylie a montré ce cadeau plus qu'original et a commenté : "Tout ce dont Stormi a parlé, c'est de monter dans un grand bus jaune" . La petite de 3 ans pouvait compter sur La Flame pour réaliser son rêve . Sa mère ajoute : "Papa l'a surprise" . On découvre Stormi debout à côté d'un bus scolaire jaune poussin typique des écoles américaines .

Dans le reste de la story, on voit la petite haute comme trois pommes faire le tour de son nouveau joujou XXL. On peut se demander ce qu'elle va bien pouvoir faire avec un bus à elle toute seule ? Si un proche a annoncé que Kylie Jenner serait enceinte d'un deuxième enfant, on peut être sur qu'il sera aussi gâté !