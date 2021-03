Travis Scott, 21 Savage, Future... sortiront un album dans les 6 mois

Sony annonce la sortie de quatre gros projets à venir, avec notamment Travis Scott, 21 Savage, Future ou encore DJ Khaled.

par Team Mouv'

Alors que l'année commence fort dans le rap français avec les sorties de Booba, Youssoupha ou encore SCH, du côté des Etats - Unis, 2021 s'annonce très chargée également . Aujourd'hui, on apprend selon Sony, dans un rapport disponible ici, que des gros artistes s'apprêtent à sortir un nouvel album dans les 6 mois : Travis Scott, 21 Savage, Future, ou encore DJ Khaled .

Si les dates et les noms des albums ne sont pas encore connus, on a déjà quelques indications . Notamment avec Travis Scott qui tease la sortie de Utopia depuis plusieurs mois . Ou bien également la mixtape Monster 2, annoncée et teasée depuis quelques temps par Future .

En tout cas, une chose est certaine, 2021 s'annonce être encore une grande année pour le rap .