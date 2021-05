Tory Lanez annonce un projet commun avec Chris Brown

Une collaboration teasée depuis 2018 et attendue avec impatience.

par Team Mouv'

Malgré la situation sanitaire, Tory Lanez a réussi à produire plusieurs sons . En mars dernier, il a sorti un tout nouveau projet intitulé Playboy et depuis, il enchaine les événements promotionnels . Samedi soir, Lanez a organisé un live en direct sur Internet dans lequel il performait tous les sons de l'album . En l'absence de festivals et de concerts, le rappeur s'est adapté et trouve un autre moyen pour ravir ses fans, toujours aussi impatient de le revoir sur scène .

La collab' avec Chris Brown pour bientôt ?

Après le show, Tory Lanez s'est entretenu avec DJ Carisma . Pendant l'interview, l'artiste canadien a annoncé la sortie prochaine de deux nouveaux singles dans lesquels il sera accompagné de DaBaby et Yung Bleu . Mais sa plus grosse annonce, c'est l'arrivée d'un album en collaboration avec Chris Brown : "Chris et moi, on va lâcher un nouveau projet".

Les deux ont collaboré à plusieurs reprises déjà et nous ont offerts des sons de qualité . Chris Brown est venu porter main forte sur Feels, issu du dernier album de Tory . Avant cela, ils ont collaboré sur des morceaux comme FlEXiBle et The Take . Lanez a teasé le projet commun dès 2018 . En 2019, il avait même déclaré que Chris Brown et lui avaient enregistré 9 à 10 titres . L'attente comme à se faire longue !