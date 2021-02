Tom Brady : après 50 Cent, il célèbre sur du Eminem, le rappeur lui répond

Tom Brady, le quarterback de l'équipe vainqueure du Superbowl le 7 février, a posté une vidéo sur Instagram rythmée par l'un des hits de Eminem.

par Team Mouv'

Les célébrations de la victoire de l'équipe des Buccaneers au Superbowl dimanche 7 février dernier battent toujours leur plein ! Le quarterback phare de l'équipe, Tom Brady, ne s'arrête plus de partager des posts où il fête l'exploit au son de morceaux hip - hop cultissimes . Après avoir partagé une photo accompagnée du son Many Men de 50 Cent, c'est au tour d'un autre rappeur incontournable des années 2000 d’apparaître sur le compte Instagram de Brady !

Guess who's back ?

Roi ( presque ) incontesté de la controverse, détenteur d'un double maléfique presque plus connu que lui, des décennies de règne sur le rap game international à son actif . . . vous l'aurez compris, c'est bien d'Eminem dont on parle . Le quarterback de Tampa Bay s'est fendu sur Instagram d'un montage plein d'humour et d'émotions dans lequel on le voit, tantôt arborant fièrement le trophée, tantôt en pleine action sur le terrain au rythme du hit Without me de Slim Shady .

"Tom Brady est de retour" lâche un commentateur dans la vidéo, alors que la star tient le trophée . "Je crois qu'on savait tous que ça allait arriver non ?" répond - t - il . "Toujours là . On n'était jamais partis", peut - on lire en grosses lettres blanches sur le court extrait . La chanson, dont le refrain entonne guess who's back ( devinez qui est de retour ? ) n'aurait pas pu être mieux choisi . Autant vous dire que le rappeur de Detroit a très rapidement repartagé le post, tout en félicitant le joueur !