Timbaland tease un album commun avec Missy Elliott

Timbaland Missy Elliott vont de nouveaux collaborer ensemble sur un album.

par Team Mouv'

Timbaland s'est rendu sur Twitter pour annoncer un nouvel album studio pour Missy Elliott, dont il sera le producteur.

Timbaland et Missy Elliott, 12 ans après

Le collaborateur de longue date de Missy Elliott a tweeté le 1er décembre, demandant à ses followers s'ils étaient "prêts" pour un nouvel album de Missy Elliott. La rappeuse chevronnée l'a retweeté, semblant confirmer que les deux artistes avaient retravaillé ensemble.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

L'album sera le septième de l'auteure de Work It , et le premier depuis The Cookbook en 2005. Après la sortie de l'album best-of, Respect M.E., en 2006, la présence musicale de Missy Elliott est devenue très faible. Elle est revenue en 2015 avec le titre W.T.F. (Where They From), assistée par Pharrell Williams, et a finalement sorti un nouvel EP intitulé Iconology en 2019.

Timbaland, quant à lui, n'a pas produit d'album complet depuis les deux albums de Justin Timberlake en 2013, The 20/20 Experience Parts 1 and 2. Les collaborations entres la chanteuse/rappeuse et le fameux producteur remontent à 1993, lorsqu'elle apparait sur un titre de Jodeci produit par le beatmaker de Virginie. Timbaland et Missy Elliot ont ensuite coproduit le premier album de cette dernière, Supa Dupa Fly, en 1997, et ont coproduit et coécrit la plupart des morceaux de la rappeuse jusqu'en 2005.

Cela fera donc quasiment 12 ans qu'ils n'auront pas collaboré ensemble sur un projet entier et on a déjà hâte de voir à quoi cela va ressembler !