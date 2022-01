Timbaland compare le nouvel album de The Weeknd à "Thriller" de Michael Jackson

En story Instagram, Timbaland s'est filmé en train d'écouter le nouvel album de The Weeknd qu'il a comparé avec "Thriller de Michael Jackson."

Avec la sortie de son nouvel album Dawn FM, ce 7 janvier, The Weeknd a mis tout le monde d'accord. D'abord ses fans qui attendaient son retour avec impatience, mais aussi ses homologues artistes. Comme Timbaland, qui s'est saisi de son compte Instagram pour comparer l'album à Thriller de Michael Jackson.

The Weeknd encensé par le légendaire Timbaland

Si la comparaison est difficile, Timbaland est sûr de lui, l'album est au niveau de Thriller. "Cet album est différent les gars. Ce projet est de la trempe de Thriller. Croyez-moi quand je vous le dis… Et la façon dont il a sorti le truc… Yo, félicitations The Weeknd, ce truc est incroyable."

Composé de 16 morceaux, avec des apparitions de Quincy Jones, Tyler, the Creator ou encore Lil Wayne, l'artiste canadien a rempli sa mission, en proposant un album à son image, avec des morceaux mélancoliques ainsi des hits dansants aux inspirations 80's.

Une nouvelle trilogie pour The Weeknd ?

Sur Twitter ce lundi 10 janvier, The Weeknd a interrogé son public : "Je me demande... Saviez-vous que vous êtes en train de vivre une nouvelle trilogie ?" En gros, selon ses fans, DAWN FM serait le deuxième volet de la trilogie et ferait suite à After Hours (2020). On peut donc imaginer qu'un nouvel album est en préparation, pour venir boucler la trilogie avec le troisième volet.

