The Weeknd tease à fond la sortie de son nouvel album

Un an après "After Hours", The Weeknd semble déjà prêt pour la suite.

par Team Mouv'

Les choses bougent pour The Weeknd. Après un long run avec son album After Hours, l'artiste canadien tourne la page et accentue le teasing de son nouvel album . Le 5ème opus du chanteur pourrait arriver très prochainement, à en croire les indices disséminés sur son compte Instagram .

The Weeknd, à l'aube d'un nouvel album

En quelques heures seulement, The Weeknd a partagé trois nouvelles photos sur Instagram, et a changé sa photo de profil. En plus de ça, il a modifié sa bio : "The Dawn is Coming" comprenez "l'aube arrive" comme pour contraster avec After Hours, qui se voulait sombre avec une direction artistique lugubre . Dans une interview pour Variety il avait d'ailleurs déclaré : "Si mon dernier album c'était la nuit, alors l'aube va bientôt arriver . " Il n'a pas menti puisque sur l'une des trois nouvelles photos, on distingue The Weeknd face à la mer, alors que le jour se lève .

Avec cette nouvelle imagerie, on peut déjà imaginer un album plus lumineux, ouvert et parfait pour l'été . Si pour l'instant rien n'a été annoncé, les éléments ne trompent pas : The Weeknd devrait prochainement effectuer son retour . On attend désormais la date de sortie .

Le compte Instagram de The Weeknd, avec une nouvelle photo de profil, une nouvelle bio et trois nouveaux posts

"Où est l'album ? On a besoin de ce put * * * d'album ! "

"C'est nous, qui attendons l'album"