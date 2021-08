The Weeknd : son album est sur le point d’arriver

The Weeknd balance un extrait de son nouvel album prévu pour très bientôt.

The Weeknd tease son nouvel album avec beaucoup de précaution et ce 2 aout 2021 il a dévoilé un extrait d'un futur morceau . Le chanteur canadien a posté sur Instagram une vidéo de plus d'une minute où l'on peut découvrir ce nouveau titre . Les fans adorent déjà, mais est - ce que ce projet aura autant de succès que son dernier album After Hours ?

Le roi du teasing

Abel Tesfaye, de son vrai nom, révèle quelques indices sur l'univers de son prochain projet : il a d'abord tweeté “f * ck it … ÇA COMENCE CE SOIR” et a posté ensuite sur les réseaux la fameuse vidéo . Dans ce court extrait, on entend sa voix caractéristique sur une prod électronique avec des gros synthés comme les Daft Punk. Niveau visuel c'est comme si on avançait à bord d'une fusée autour du soleil et pour le coup, ça correspond totalement à la phrase qu'il a lancée au Billboard Music Awards en mai : "L'aube arrive" .

L'extrait a été vu plus d'un million de fois sur Instagram et les fans ont l'air de valider la vibe : "Je vais littéralement mourir", "Nouveau chapitre", "C'est le feu ! ", "Je ne peux plus attendre" . En tout cas, The Weeknd a l'air confiant à propos de son travail et avoue être "très fier de ce projet", on attend avec impatience la date de sortie de l'album .