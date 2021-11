The Weeknd nommé dans 3 catégories aux Grammy Awards, malgré son boycott

The Weeknd vient d'être nomminé pour trois Grammys, alors qu'il avait dit ne pas en vouloir.

par Team Mouv'

The Weeknd est nominé pour trois Grammys, un sujet controversé auprès du public... et de l'artiste lui-même.

Alors qu'il vient de confirmer que son album était terminé, puis d'annoncer une tournée des grands stades, The Weeknd a appris une nouvelle étonnante : sa nomination aux Grammys de 2022.

Petit rappel : les Grammys de 2021 avaient été marqués par plusieurs polémiques quant au musicien, qui n'avait reçu aucune nomination malgré le succès de After Hours et Blinding Lights. En effet, l'album et le single avaient été des succès mondiaux pourtant très critiqués, et le choix de ne pas nominer the Weeknd aux Grammys n'était pas passé inaperçu.

Retournement de situation

En conséquence, et piqué par l'ignorance affichée par le show, the Weeknd avait déclaré qu'il "n'autoriserait plus son label à soumettre de la musique aux Grammys", malgré un petit rétropédalage de la Recording Academy, qui a revu ses pratiques et fait du tri dans son jury, explique Variety.

C'est donc avec surprise que l'on découvre, un an plus tard, que l'artiste a reçu trois nominations pour les Grammys de 2022. Deux de ses collaborations avec Kanye West sont en effet évoquées, ainsi qu'une avec Doja Cat. En effet, même si The Weeknd lui-même ne soumet plus sa musique pour les nominations, ces titres en collaboration sont sortis sous d'autres labels, expliquant le malentendu.

Même si The Weeknd n'a pas répondu, on peut imaginer que lui-même doit être surpris, et sans doute satisfait, de cette annonce inattendue.