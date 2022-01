The Weeknd explose les écoutes sur Spotify en seulement 24 heures

"Dawn FM" de The Weeknd a fait sensation auprès de ses fans.

C'est la grosse sortie musicale de ce début 2022, après des mois de teasing, le nouvel album de The Weeknd est enfin disponible . The Weeknd n'avaif pas sorti d'album solo depuis After Hours en avril 2020. Ce vendredi 7 janvier signait donc le grand retour d'Abel avec son nouveau projet Dawn FM.

L'album de 16 titres fait appel à de nombreux artistes, dont Quincy Jones, Tyler, the Creator, Lil Wayne et le producteur de l'ancien projet du chanteur canadien, Oneohtrix Point Never . Jim Carrey, voisin de The Weeknd figure également sur l'album et plus précisément sur l'outro dans laquelle il tient un monologue .

The Weeknd score avec "Dawn FM"

Le canadien était tellement attendu et avait donné une petit aperçu avec le titre Take My Breath avavnt la sortie de son projet . L'album enfin délivré, les fans dans l'attente se sont visiblement rués dessus .

En effet, en seulement 24 heures, The Weeknd a réalisé plus de 59,5 millions découtes sur la plateforme musicale Spotify. Il était également l'artiste le plus écouté du monde ce vendredi 7 janvier, comme le rapporte WRLD Mag :

Rien d'étonnant pour un artiste de cette envergure qui a su s'imposer auprès de ses fans . Reste à voir quels autres records The Weeknd et son Dawn FM vont réaliser .