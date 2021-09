The Weeknd en couple avec Angelina Jolie ?

The Weeknd a été aperçu dans un restaurant italien accompagné d'Angelina Jolie.

par Team Mouv'

La rumeur enfle à propos d'une possible idylle entre The Weeknd et Angelina Jolie . Déjà aperçus en ensemble dans un resto italien de Los Angeles, ils remettent le couvert dans ce même restaurant et affolent la toile !

Spaghetti et paparazzi

Ce samedi 25 septembre, Daily Mail partage des photos de l'actrice de 46 ans et du chanteur ensemble à la sortie du restaurant italien Giorgio Baldi à Santa Monica en Californie .

Comme l'explique le magazine people : les deux stars sont arrivées séparément dans l'établissement puis elles ont diné dans une partie privée du resto de luxe . Abel et Angelina sont restés plus de 2h et sont repartis ensemble dans un SUV noir direction la nouvelle villa à 70 millions de dollars de The Weeknd . Il n'en faut pas plus pour donner du grain à moudre à toutes les théories sur une possible romance entre les deux . Après Selena Gomez, Bella Hadid, serait - ce au tour d'Angelina Jolie de tomber sous le charme de l'interprète de The Hills ?

En juin dernier, la rumeur courait déjà : ils avaient été surpris par les paparazzis dans ce même restaurant italien . Est - ce que les deux stars partagent autre chose qu'un amour pour la nourriture italienne ? Affaire à suivre !

