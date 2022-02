The Weeknd de retour avec... Kavinsky !

The Weeknd pourrait être de retour très prochainement... avec une collab Kavinsky.

par Team Mouv'

Alors qu'il vient de sortir son album Dawn FM, The Weeknd serait en train de préparer un nouveau titre, et pas avec n'importe qui : c'est Kavinsky qui sera apparemment son binôme pour ce qui s'annonce déjà comme un gros banger .

On n'a pas fini d'écouter The Weeknd en 2022 : alors qu'il est officiellement l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify, l'artiste pourrait bien être de retour pour un titre en collaboration avec Kavinsky. En effet, en interview avec NME, le Français a annoncé à propos de son binôme canadien : "ça arrive bientôt, et c'est toujours un gars si gentil" .

Des retrouvailles de haute volée

L'histoire remonte entre les deux amis : ils avaient déjà travaillé en 2013 sur un titre phare, Odd Look. Le duo s'était rencontré via l'artiste Prince 85, qui les a présentés l'un à l'autre, et ont apparemment tellement accroché qu'ils sont devenus très proches : "j'ai adoré sa voix quand je l'ai entendue et on a travaillé ensemble très facilement, très simplement . C'était bien avant qu'il explose, et il était très accessible et disponible" .

Apparemment, les deux artistes parlent depuis longtemps de reformer leur duo . Ce sera un grand retour après 8 ans d'absence pour Kavinsky, star de l'électro made in France . The Weeknd aime d'ailleurs travailler sur le mélange des genres et a collaboré avec beaucoup de musiciens sortant de son univers, comme Calvin Harris, les Daft Punk ou Gesaffelstein.

Vu le niveau des deux musiciens, les attentes sont grandes, et on va avoir du mal à patienter… mais on sait qu'on ne sera pas déçus .