The Weeknd confirme que son album est terminé

The Weeknd vient d’annoncer que son album "The Dawn" est terminé.

The Dawn est plus proche que prévu ! C'est au cours d'un chat pour présenter l'extrait d'un remix inédit du tube Die For You en featuring avec SZA, que The Weeknd a donné plus de nouvelles sur The Dawn.

Vers une sortie avant 2022 ?

The Dawn est annoncé comme le prochain album d'Abel, qui succèdera au méga succès de After Hours. Selon le chanteur, l'album est totalement prêt, et quelques "éléments intéressants" seront publiés à l'automne . En bref : il ne reste que très peu de choses .

The Weeknd a également profité de ce retour pour livrer quelques informations encore inédites sur son prochain album . L'artiste qui a battu le record de longévité sur le Hot 100 de Billboard a ainsi déclaré qu'il y avait une collaboration avec un artiste qui l'a inspiré lorsqu'il était enfant sur le nouveau projet .

Après l'immense succès de l'album After Hours, la prochaine étape de la carrière de The Weeknd est très attendue . Et le chanteur n'a pas déçu les fans de musique pop en déclarant que l'inspiration pour l'album venait de Britney Spears. Lors de son passage à l'émission Memento Mori d'Apple Music en août dernier, le canadien avait confirmé que son nouvel album était presque terminé et avait souligné que les chansons Toxic et Everytime, deux grands succès de Britney Spears, étaient ses inspirations pour la construction du projet .

Il ne semble donc rester que très peu de temps avant que The Dawn ne sorte, The Weeknd attend juste certains "personnages [ . . . ] essentiels à l’histoire" de l’album .

