The Weeknd bat un énième record avec "Blinding Lights"

The Weeknd brise un record Spotify avec "Blinding Lights".

par Team Mouv'

Après avoir battu, en aout dernier, le record de nombre de semaines restées dans le Billboard Hot 100, le tube vient de réaliser une nouvelle performance, cette fois - ci sur Spotify .

Records après records

Le titre Blinding Lights vient de dépasser les 2,5 milliards de streams sur la plateforme de streaming suédoise, Spotify . Sorti en novembre 2019 le hit aura donc mis 95 semaines pour atteindre ce chiffre, ce qui en fait le plus rapide à y arriver . Le tube qui nous avait suivi toute l'année 2020 nous aura donc aussi suivi en 2021 . Un peu plus tôt dans l'année le single avait battu le record de nombres de semaines présent au Billboard Top 100 avec 88 semaines passées dans ce classement .

Bientôt un nouvel album

En juillet l'artiste avait déclaré à Variety que son nouvel album allait "bientôt arriver". Un album censé être plus lumineux que le précédent . Aucune date n'a depuis été officialisée mais The Weeknd est apparu sur plusieurs projets cet été dont celui de Kanye West, Belly ou encore Doja Cat . Le retour du briseur de record n'est donc plus très loin .