The Weeknd annonce une tournée des grands stades

The Weeknd remplace sa tournée de concerts par une autre : celle de tous les plus grands stades du monde.

par Team Mouv'

The Weeknd a annoncé un énorme événement : une tournée des stades. Le chanteur a annulé sa tournée de concerts prévue de longue date pour la replanifier en encore plus grand .

Ce ne sera sans doute désormais plus possible de voir The Weeknd dans une petite salle : le musicien, au sommet de la réussite avec notamment sa performance au Super Bowl en 2021, a annoncé que les salles de concert étaient à présent trop petites pour ses shows . Il a donc fait le choix d'annuler sa tournée pour la remplacer par une tournée des stades .

Une tournée maintes fois décalée

Ce n'est pas la première fois que les fans voient cette tournée décalée : à l'origine prévue pour 2020, The After Hours World Tour avait été déplacée à 2021, puis à début 2022, à cause de la pandémie de Covid - 19 . A l'approche des dates, des problèmes techniques se sont sans doute faire sentir, puisque The Weeknd a déclaré :"en raison des contraintes des salles de concert, et à vos demandes pour plus de concerts, j'ai décidé de faire quelque chose de plus grand et spécial pour vous, qui nécessite des stades" .

Le chanteur canadien veut donc, désormais, voir les choses en grand . Sa tournée "Arena" sera donc remplacée par une "Stadium", et même si on n'a pas beaucoup d'informations sur les lieux exactes, on peut déjà imaginer The Weeknd parcourir les 5 continents . Beaucoup de mystère, donc, mais aussi beaucoup d'espoir, notamment pour les fans français qui espèrent voir leur idole à Bercy, au Vélodrome ou au Stade de France .

Bien sûr, les places de concert déjà prises seront remboursées, et les fans pourront bientôt en savoir plus sur le déroulement exact la tournée . Mais ce qui est sûr, c'est que ça risque d'être flamboyant, comme The Weeknd nous y a habitués . . . à suivre !