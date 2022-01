The Weeknd annonce la sortie imminente de son nouvel album

The Weeknd va enfin sortir son album tant attendu.

par Team Mouv'

Ça y est c'est officiel, The Weeknd est de retour ! Alors qu'il teasait très fortement son futur album, il vient d'en dévoiler la date de sortie, et c'est pour très bientôt...

"Dawn FM"

Durant le week-end du 1er et 2 janvier, The Weeknd a donné des informations à ses fans concernant son futur projet. Sur les réseaux, il a posté une capture d'écran de sa conversation avec le cofondateur de XO Records, La Mar Taylor, qui montre Taylor demandant, "Bonne année mon frère ! A quoi on pense ?". Ce à quoi Abel a répondu : "Bonne année ! Tout semble à nouveau chaotique. La musique peut guérir et cela semble plus important qu'un autre lancement d'album. Envoyons tout ça et profitons-en avec les gens... XO."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le jour suivant, l'auteur de After Hours a partagé un autre message énigmatique montrant le soleil entre les arbres et le ciel bleu. Il l'a légendé, "wake up at dawn tomorrow..." ce qui a conduit les fans à croire qu'il pourrait sortir l'album durant cette première semaine de janvier.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce lundi 3 décembre, The Weeknd a répondu à toutes les rumeurs en dévoilant officiellement la date de sortie de son futur album, *D****awn FM*. À travers un teaser d'1 minute le chanteur canadien nous informe que le projet sera disponible ce vendredi 7 janvier et qu'il y aura des collaborations avec Tyler, The Creator, Quincy Jones, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never et l'acteur Jim Carrey.**

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec cette annonce nul doute que The Weeknd s'impose déjà comme l'un des artistes dont on va le plus parler en ce début d'année 2022.