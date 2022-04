The Game s’en prend de nouveau à Eminem : “il n’est pas meilleur que moi”

The Game a réaffirmé être meilleur qu'Eminem, et expliqué sa volonté de challenger Slim Shady.

par Team Mouv'

Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue : le mois dernier, The Game affirmait vouloir se confronter au Rap God, Eminem. Loin d'être démotivé par certaines critiques, le rappeur est revenu sur sa motivation à détrôner Eminem, toujours aussi convaincu d'être meilleur que lui. Bon courage !

Au micro de l'émission Fresh Pair, The Game n'a pas hésité une seconde pour réaffirmer son ambition de battre Eminem en Verzuz. Apparemment, ce n'est pas la confiance en lui qui manque au rappeur de Eazy : *"je me dis toujours que je suis le meilleur rappeur",* explique-t-il. Et si cette confiance apparaît comme de l'arrogance pour certains, en tout cas, elle fonctionne bien sur le principal concerné, qui est prêt, selon ses dires, à affronter Eminem sur-le-champ.

The Game n'a pas froid aux yeux

Toujours débordant de confiance, The Game en profite pour placer un tâcle bien salé envers 50 cent, son rival de toujours : selon lui, Fifty "ne sait pas rapper", et il a donc choisi de s'en prendre à plus haut que lui. Il s'en prend ainsi à la légende en lui disant : *"Ton pote sait rapper, lui, et personne n'ose sortir Eminem de son préjugé selon lequel il serait le meilleur rappeur",* argumente-t-il.

Le 3 avril, un clip audio d'un récent Clubhouse est apparu sur YouTube. On entend le manager du rappeur de Los Angeles y dire : "Nous allumons un feu. Le Slim Shady noir arrive. Ce n * * * a a intérêt à être prêt parce que ce n * * * a est devenu fou". Des propos qui ont relancé la controverse, mais que The Game semble assumer sans difficulté - il se dit prêt à "achever" Eminem avec un nouveau driss.

Si Em n'a toujours pas réagi, les fans sont de plus en plus curieux : va-t-on avoir droit à un Verzuz de The Game vs. Eminem ? La suite au prochain épisode...