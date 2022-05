The Game répète qu'il est meilleur qu'Eminem

The Game continue à se déclarer meilleur qu'Eminem.

The Game s'est assis pour une interview sur la chaine YouTube "SHOWTIME Basketball" pour l'épisode 137 de All The Smoke. Au cours de la conversation, le rappeur originaire de Compton a abordé de nombreux sujets, notamment ses relations avec Dr. Dre, Kanye West et la défunte star des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, entre autres.

"Je n'ai pas eu la lumière qu'il a eue"

Il a également continué à affirmer être un meilleur rappeur qu'Eminem. Et dans le même temps, suggéré qu'Eminem n'est pas écouté en public, du moins pas en boîte de nuit ou dans un vestiaire. "Quand avez-vous déjà entendu Eminem dans un club ?", a-t-il dit. "Quand l'avez-vous déjà entendu dans un vestiaire ? Et je n'enlève rien au fait que je n'entends pas Eminem dans la rue. Je ne l'entends pas, c'est tout. Je ne dis pas qu'il ne sait pas rapper. Les compétences sont là. Je suis juste le meilleur rappeur. C'est juste que je n'ai pas eu la lumière qu'il a eue".

The Game a soutenu que sa confiance inébranlable est nécessaire pour être un rappeur. "Quand je dis que je veux une bataille avec Eminem ou qu'Eminem n'est pas le meilleur rappeur et que je suis meilleur que lui, ce n'est pas comme si, quand je vois Eminem, je vais noyer ce n * gga ou je vais battre ce n * gga. Je suis censé penser que je suis meilleur que chaque rappeur, sinon pourquoi je ferais cette merde ?".

En mars, Game a également été invité à s'asseoir avec N.O.R.E. et DJ EFN pour un épisode de Drink Champs. Après avoir affirmé que Kanye West a fait plus pour lui en deux semaines que Dr. Dre n'a jamais fait, il a défié Eminem à un Verzuz. "Eminem est Eminem, j'aime Eminem", a-t-il dit. "C'est l'un des putains de bons MCs, de grands MCs. J'avais l'habitude de penser qu'Eminem était meilleur que moi. Mais non, il ne l'est pas. Oui, je veux [ faire Verzuz contre Eminem ] ".

Décidément, le nom d'Eminem revient souvent à la bouche de The Game. Il s'agirait peut être un jour de véritablement mettre en place un affrontement entre les deux rappeurs pour que ce concours de coqs cesse.