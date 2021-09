The Fugees en concert exceptionnel à Paris pour les 25 ans de "The Score"

Le légendaire groupe Fugees se reforme pour une tournée mondiale.

par Team Mouv'

C'est historique, après une séparation officielle en 1997, le groupe The Fugees a décidé de se réunir pour une occasion bien particulière . Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras vont se retrouver pour célébrer les 25 ans de leur album classique The Score, sorti en 1996 .

À cette occasion, les trois membres vont remonter sur scène ensemble et vont donner beaucoup de dates à travers le monde . Il s'agira de leur première performance ensemble depuis 15 ans, et de leur première tournée internationale en 25 ans .

Douze dates de concerts sont prévues, à NY, Chicago, au Nigéria, à Londres et aussi à Paris . Cette tournée mondiale passera par la France avec un concert le 4 décembre à La Défense Arena, les tickets seront en vente à partir du vendredi 24 septembre à 10h00 .