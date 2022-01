The Documentary : quand The Game révolutionnait la West Coast

On célèbre aujourd'hui l'anniversaire de "The Documentary", le premier album de The Game. Retour nostalgique sur cet immense classique du rap US.

Que diriez-vous de vous replonger dans un petit documentaire ? Non pas un documentaire historique ou un reportage animalier, mais bien l'un des plus gros blockbusters musicaux de l'histoire du rap américain. Sorti le 18 janvier 2005, The Documentary, le premier album de The Game est un classique parmi les classiques, un monument de la west coast et assurément l'un des meilleurs albums de rap US des années 2000. Flashback.

C'est en 2003 que Jayceon Terrell Taylor est signé par Dr. Dre. A cette époque, son label Aftermath, c'est tout simplement l'écurie star du rap US qui contient tous les plus gros rappeurs du moment. Pour vous donner une idée, cette année-là, Eminem est au sommet de sa gloire, 50 Cent a secoué la planète rap avec son album Get Rich or Die Tryin', et son crew, le G-Unit, que The Game rejoindra en 2004 à la sortie de prison de Tony Yayo, porte sur ses épaules l'apogée du gangsta rap nouvelle génération.

Avec tout ce beau monde qui brille et roule avec Dr. Dre, on comprend alors aisément pourquoi lorsque The Game rejoint le label, tous les regards se tournent instantanément vers lui. Conscient de l'exposition nouvelle dont il fait l'objet, le rappeur va jouer à fond la carte du buzz. A peine signé, qu'il annonce que son premier album s'appelera N.W.A, en référence au groupe historique de son mentor. Et si au premier abord, le move peut sembler opportuniste, la comparaison n'est pas si absurde. Après tout, The Game vient lui aussi de Compton et a forgé sa culture rap en écoutant entre autres, l'album Straight Outta Compton.

N'en déplaise à ceux qui voient The Game comme un faux “Ni * * a With Attutude”, le Doc valide la parenté et orchestre à l'égard de son nouveau poulain une véritable passation de pouvoir. On se souvient tous de cette fameuse photo des deux artistes côte à côte et adossés à une voiture. Il n'en fallu pas plus pour façonner les prémices du mythe de The Game.

The Game et Dr. Dre - (photo : DR)

Nous y sommes, tous les voyants sont désormais au vert pour que le petit nouveau d'Aftermath cartonne. Le business plan était parfait à un petit détail près : la veuve d'Eazy-E refuse que le rappeur utilise le nom de N.W.A pour son projet. C'est pour éviter un conflit juridique contre-productif qu'il le rebaptisera finalement The Documentary. Tant pis pour le titre, au sein de l'écurie de Dre, tout sera mis en œuvre pour faire de cet album, un véritable blockbuster de la west coast.

La recette d'un classique

Le premier ingrédient indispensable pour réussir une grosse production digne de ce nom, c'est évidemment un casting XXL. Et bien entendu, tous les membres d'Aftermath sont venus prêter main forte à leur nouveau gars : 50 Cent en tête, mais aussi Eminem, Nate Dogg, Busta Rhymes et Tony Yayo du G-Unit. Ajoutez à ça les présences prestigieuses de Mary J. Blige, Marsha Ambrosius ou encore Faith Evans pour donner une touche mélodique R&B à l'ensemble et vous obtiendrez une distribution sans faute.

Avec de tels noms sur la tracklist de son premier album, on aurait pu craindre que The Game perde la face et croule sous le poids de la pression, mais non. Même en s'entourant des plus grands, il ne s'est pas débiné et ses skills de rappeurs lui ont permis de se hisser instantanément à la hauteur des plus grands MC de son époque.

Au niveau des producteurs sollicités, Dr. Dre a ouvert son carnet d'adresses pour offrir le meilleur à son poulain. C'est bien sûr lui qui s'est occupé de la prod du premier extrait "Westside Story" aux côtés de Scott Storch et c'est à lui qu'il doit l'instru de "How We Do", LE single phare de l'opus en collaboration avec 50 Cent, mais il a également fait appel à d'autres beatmakers de renom. Cool & Dre pour le magnifique "Hate It Or Love It", autre collaboration d'anthologie avec Fifty, Kanye West pour la prod de "Dreams", mais aussi à Just Blaze, Tmbaland, Havoc et Eminem entre autres.

Forcément, que se passe t-il lorsque les meilleurs MC et producteurs du moment unissent leurs forces et donnent le meilleur d'eux-mêmes sur un seul et même projet ? Ça donne des hits mémorables à la pelle, et au global, un classique incontestable.

En plus d'asseoir définitivement la suprématie d'Aftermath sur le rap game, musicalement, cet album fait rentrer la west coast dans une nouvelle ère. En dépit de la présence de Nate Dogg sur les enivrants "Where I'm From" et "Special", les vibes g-funk qui ont fait les beaux jours du gangsta rap des années 90 / début 2000 s'effacent progressivement pour laisser place à des sonorités plus "street". Et même si l'album regorge de bangers destinés à cartonner en club, la couleur de l'opus se veut nettement moins festive.

C'est bien simple, The Documentary, c'est un tableau authentique de ce qu'est la réalité de la vie à Compton au début des années 2000. Une ville rongée par les règlements de comptes, les deal, les guets-apens, les drive-by et autres drames des ghettos. Écorché vif, affamé et armé de son flow rocailleux, The Game rappe son parcours personnel dans la jungle des rues de la ville immatriculée 90220. Et même si ses histoires sont dures, lui qui fut tiraillé entre son allégeance aux Bloods et l'influence de ses parents actifs chez les Crips, il n'oublie pas de parler d'amour. Après tout, même le plus fier des gangsters ne peut pas résister aux charmes d'une femme.

A sa sortie début 2005, The Documentary s'offre un succès retentissant dans les charts. Fort de ses qualités intrinsèques et d'un plan marketing bien rodé de Dr. Dre, l'opus se classera en tête du Billboard 200 et de nombreux autres classements. Vendu aujourd'hui à plus de cinq millions d'exemplaires, il atteint les 2 millions de copies vendues le 23 mars 2005, et se voit par conséquent certifié double disque de platine.

Et si en surface l'histoire de cet album est belle, le succès de The Documentary cache des réalités plus sombres. Sa conception et son exploitation ont bel et bien été le théâtre de tensions grandissantes et de rivalités internes entre certains artistes d'Aftermath.

The Documentary : le classique de la discorde

À l'écoute de The Documentary, on peut penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes chez la famille Aftermath. Sauf que l'histoire nous l'a montré, la réalité était bien moins colorée. En effet, c'est cet album qui a amorcé le beef historique entre The Game et 50 Cent, mais aussi celui qui a cultivé des rancœurs entre l'artiste et son producteur Dr. Dre.

Contextualisons : à l'heure où The Game charbonne sur The Documentary, 50 Cent de son côté travaille aussi activement à l'élaboration de son deuxième album, The Massacre. Au milieu de tout ça, Dr. Dre croit au potentiel de ses deux artistes, mais a bien conscience qu'à cette époque, ce n'est pas The Game la star de son label, mais bien Fifty. C'est pourquoi même si le docteur croit dur comme fer au succès de son nouvel artiste et met tout en œuvre pour le concrétiser, il va très rapidement laisser son homologue de Compton travailler seul sur son album pour consacrer la majeure partie de son temps au successeur de Get Rich Or Die Tryin'. Business is business comme on dit.

Naïvement, The Game s'attendait à ce que Dre le prenne sous son aile et travaille activement au studio avec lui. Après tout, c'est ce qu'il a fait pour Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent par le passé non ? Malheureux, il sera finalement placé au second plan et va très vite se sentir lésé au point de commencer à développer un ressentiment profond envers son mentor.

Mais au-delà de Dr. Dre, vous n'êtes pas sans savoir que 50 Cent et The Game ont été en clash pendant de nombreuses années. Saviez-vous que ce beef historique prenait ses racines dès la conception de The Documentary ?

C'est bien simple ; en décidant de travailler sur The Massacre en même temps que sur le premier album de The Game, non seulement Fifty plantait son associé à un moment clef de son processus créatif, mais en plus, faisait de l'ombre à son ascension. C'en est trop : quand bien même ils ont livré ensemble quelques-uns des meilleurs titres de leurs carrières respectives, c'est le début d'une véritable guerre frontale entre les deux artistes.

Signe qu'il y avait de l'eau dans le gaz, Fifty est d'abord monté au créneau en déclarant qu'il avait écrit six morceaux de l'album sans être crédité, ce que The Game a toujours nié, limitant la participation de Curtis Jackson à seulement deux / trois morceaux. Dans le même temps, alors que le rappeur du Queens était en embrouille avec Ja Rule, Fat Joe et le groupe The Lox, The Game a refusé de prendre parti pour son pote. Évidemment, l'interprète de In Da Club n'a pas vu ça d'un très bon œil et, remonté, est allé même jusqu'à déclarer en direct à la radio, l'exclusion de The Game du G-Unit. La rupture est définitivement actée et le rappeur quittera Aftermath en 2006 pour rejoindre l'écurie de David Geffen, une autre filiale d'Interscope.

Par la suite, les deux s'attaqueront mutuellement pendant des années, au travers des morceaux interposés, diverses interviews et même jusque dans la rue. Leur rivalité est aujourd'hui toujours d'actualité, mais leur beef a pris officiellement fin en 2016, année de l'arrêt définitif des hostilités.

Avec le recul, beaucoup pensent que si 50 Cent a vrillé sur The Game, c'est parce que son album s'est finalement un peu mieux vendu que The Massacre. De son côté, l'ex-membre du G-Unit a plus tard confessé qu'aussi brillant soit The Documentary et qu'en dépit de l'impact qu'il a eu sur la postérité, ce n'était pas son album préféré. Pour lui, son meilleur album est le suivant, The Doctor's Advocate, son plus personnel car le premier qu'il a pu, selon ses dires, « entièrement façonner à son image ».

Malgré tout, The Game n'a jamais renié l'héritage de son projet. Dix ans plus tard, il en a même carrément sorti deux suites, avec The Documentary 2 et The Documentary 2.5, une semaine plus tard. Et si les deux opus n'ont pas ternis l'héritage de l'original, aucun n'aura surpassé son aura. Mais est-ce vraiment étonnant ? Nous parlons quand même d'un disque qui aujourd'hui encore reste l'une des plus belles masterpiece de l'histoire du hip-hop.

