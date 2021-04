TDE tease une mystérieuse date : les rumeurs sur Kendrick relancées

TDE remet le feu aux poudres avec un mystérieux teasing : serait-ce le retour tant attendu de Kendrick Lamar ?

par Team Mouv'

Le label Top Dawg Entertainement vient de lancer un mystérieux teasing via ses réseaux, plus précisément sur son compte Twitter . En effet, le label a posté une vidéo d'une durée de 20 secondes mettant en scène une barre de chargement, suivie d'une date : le 7 mai 2021. Le tout accompagné d'une légende équivoque : " The wait is ovah ! " comprenez "l'attente est finie ! " .

Une attente terminée

Une attente qui touche donc bientôt à sa fin, encore faudrait - il savoir qui est concerné par cette attente . . . . Cependant il n'en fallu pas plus pour relancer les folles rumeurs autour du possible retour du tant attendu Kendrick Lamar ! Et pourtant ses fans les plus avertis savent à quel point Kendrick est un passionné et un perfectionniste : il ne se contenterait pas d'une annonce aussi simple pour annoncer son retour, du moins il ne choisirait pas la facilité . N'oublions pas également que le label accompagne d'autres artistes comme la talentueuse SZA, ou encore Ab - Soul, Isaiah Rashad . . . . donc tous les paris sont ouverts .

Si pour l'instant le mystère reste ( volontairement ) entier autour de cette mystérieuse date, les spéculations vont bons trains et les débats se ravivent en attendant la réponse . Le compte à rebours est lancé .