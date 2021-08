"Take My Breath" : le nouveau single de The Weeknd sort vendredi

The Weeknd annonce la sortie de son nouveau single "Take My Breath" dans quelques jours.

par Team Mouv'

L'album de The Weeknd est sur le point de débarquer et tous les fans ont les yeux rivés sur les réseaux sociaux du chanteur canadien . Les impatients sont servis avec un nouveau teaser du premier single de l'album Take My Breath .

Un titre parfait pour accompagner les J . O .

Ce lundi 2 août 2021,The Weeknd a dévoilé sur Instagram une pub pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec en fond sonore son prochain titre : Take My Breath . Dans cette vidéo, les stars de l'athlétisme de la Team USA sont mises à l'honneur avec l'apparition de Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Athing Mu et Gabby Thomas . On peut lire dans la séquence "Ces femmes nous coupent le souffle", une phrase qui résonne bien avec le titre du nouveau single du chanteur . On apprend que la chanson sera dispo ce vendredi 6 août . . . de quoi retenir notre souffle pendant quelques jours encore !

Dans une interview pour le magazine GQ le chanteur annonce que "C'est l'album ( qu' il a ) toujours voulu faire". Abel a mis son fameux costume rouge au placard et il est prêt à dévoiler un nouvel univers qu'on a hâte de découvrir ce vendredi 6 aout .