T-Pain s’est rendu compte qu’il avait ghosté une centaine de stars

T-Pain a réalisé qu'il avait involontairement ignoré des centaines de messages de célébrités.

par Team Mouv'

Les réseaux sociaux sont des outils très utiles et modernes mais peuvent parfois demander une certaine maitrise des fonctionnalités . C'est le cas de T - Pain qui s'est rendu compte qu'il avait sans le vouloir ghosté des centaines de célébrités .

Ghoster . . . mais sans faire exprès

Nous le savons tous, les applications de réseaux sociaux évoluent régulièrement, optimisant de nouvelles fonctionnalités et il n'est pas toujours évident de suivre la cadence, que l'on soit un "boomer" ou un "Gen Z" . T - Pain en a malheureusement fait les frais avec l'application Instagram et la nouvelle fonctionnalité concernant la messagerie permettant de séparer en catégories les messages reçus. C'est ainsi qu'il a involontairement ignoré des centaines de célébrités qui lui avaient envoyé de nombreux dms . Prenant la situation avec humour, il a partagé une vidéo de ces messages oubliés, dont il s'est rendu compte de l'existence par pur hasard . Réalisant ainsi qu'il avait une liste longue comme le bras de conversations en attente . Parmi ces messages perdus dans le néant, on peut découvrir une liste de noms célèbres tels que Fergie, Diplo, l'actrice Viola Davis. . .

Très confus, l'interprète de Buy U A Drank s'est excusé pour avoir ignoré tout ces messages, et a même proposé sur le ton de l'humour une conférence de press pour des excuses publiques .