T-Pain révèle les streams qu'il faut faire pour gagner 1 dollar

T-Pain partage le nombre de streams qu'il faut réaliser pour percevoir 1 dollar.

par Team Mouv'

Il est désormais incontestable que la musique est entrée dans l'air du streaming, mais cela n'est pas toujours synonyme de profits pour les musiciens eux-mêmes.

Napster le bon élève

C'est ce que T-Pain a semblé vouloir dire en publiant un message sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 29 décembre, l'un des précurseurs de l'auto-tune a tweeté une liste du n**ombre de streams qu'il faut pour qu'un artiste gagne seulement 1 dollar* sur les différentes grandes plateformes de streaming. "Juste pour que vous sachiez..."*, a-t-il légendé.

D'après cette liste, il faut un nombre impressionnant de streams (1 250) pour gagner un dollar sur YouTube Music ; Amazon Music et Apple Music offrent de meilleurs tarifs avec respectivement 249 et 128 streams. Spotify, le service de streaming le plus décrié pour ses tarifs, commence à verser 1 dollar après 315 streams, tandis que Napster le ferait après seulement 53 streams.

Le message de T-Pain a rapidement fait sensation sur les réseaux. Beaucoup ont soutenu le rappeur pour avoir mis en lumière les disparités économiques au sein des services de streaming, tandis que tout autant ont souligné que les chiffres ne posaient pas de problème pour les grands artistes.