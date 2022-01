T.I : “personne est meilleur que moi, même pas Jay-Z, Lil Wayne ou Kanye”

T.I estime être le plus grand du rap game.

par Team Mouv'

Considéré comme un des pionniers de la Trap mais peu souvent cité dans les meilleurs rappeurs de l'histoire, T.I a voulu clarifier les choses.

Sacré coup de gueule

Parmi les noms les plus souvent cités dans la listes des meilleurs rappeurs de tous les temps, on trouve Jay-Z, Kanye West, Lil Wayne, Nas, Eminem ou encore 50 Cent. Récemment, T.I. a fait une déclaration à ce sujet dans sa story Instagram. Il estime qu'il a sa place en tête de cette liste et affirme qu'aucun de ceux cités ci-dessus ne peut se mesurer à lui.

Dans sa story Instagram de ce dimanche 14 janvier, l'auteur de King se livre. Il estime qu'il n'a même pas besoin de faire ses preuves pour être le meilleur : "Je n'ai même pas besoin de sortir cette merde, N * * * * . Je vais juste te montrer, N * * * * . J'enregistre cette merde, je possède mon propre studio, je rappe quand je veux, je vais faire de la musique quand j'en ai envie. Je sors cette merde juste pour que vous puissiez l'entendre, juste pour que vous sachiez : 'Putain, ce N * * * * est toujours aussi violent'. Oui, personne ne peut se mesurer à moi".

Outre cette revendication, T.I. cite clairement les noms de grands noms du rap américain qui, selon lui, ne peuvent pas se mesurer à lui. Il affirme : "Jay et Nas, amenez-les moi, amenez-les moi ici. Jay, Nas, Wayne, Ye. Qui vous voulez apportez les moi ! Personne ne me ba * se.". Une chose est sûre le rappeur américain en a gros sur la patate.