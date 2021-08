T.I. a été arrêté à Amsterdam après une altercation avec un policier

Le rappeur a été interpellé pour une infraction au code de la route.

par Team Mouv'

Alors qu'il voyage avec sa femme en Europe pour leur 11 ans de mariage, T . I a eu une altercation avec un policier lors de son séjour à Amsterdam . Profitant d'une ballade à vélo dans les rues de la ville, le rappeur a été la cible d'un policier .

Téléphone au volant

En cause, le rappeur utilisait son téléphone alors qu'il roulait, ce qui est considéré comme une infraction et par conséquent punissable par la loi . Comme l'explique T . I lors d'un live Instagram en direct de sa cellule : au moment de l'infraction le policier qui l'a pris en flagrant délit l'a interpellé et lui a ordonné de ranger son téléphone .

Dans le même temps, le policer a tenté de bloquer T . I avec sa voiture ce qui a entrainé une collision entre le véhicule du policier et le vélo, causant ainsi la casse du rétroviseur de la voiture . Un dégât qui aurait réveillé la colère de l'officier qui a directement embarqué l'interprète de What You Know qui sera placé en garde à vue .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dans son live, le rappeur parait plutôt détendu et assez confiant sur le fait que cette altercation n'aura pas de lourdes conséquences sur son séjour . Il précise d'ailleurs qu'il "passe un super moment" et qu'il "n'est pas du tout en colère" au contraire "il s'éclate à Amsterdam" . Il ajoute également "Ils ne m'ont même pas mis de menottes, ils ont simplement ouvert la porte ( de la voiture ) et m'ont invité à m'asseoir, ce que j'ai fait ! " Par chance, une fois son passeport récupéré ( gentiment amené par sa femme au commissariat ) , T . I n'est pas resté enfermé plus de 25 minutes . Une anecdote qui fera sourire ses amis . On tient quand même à vous rappeler qu'il est dangereux pour vous et les autres d'utiliser son téléphone au volant, que ce soit à vélo ou en voiture .