SZA annonce que son nouvel album est terminé

SZA tease la sortie de son nouvel album.

par Team Mouv'

SZA a vécu une grande soirée dimanche 3 avril. En plus de remporter son premier Grammy pour le titre Kiss Me More en feat avec Doja Cat, la chanteuse a également annoncé l'achèvement de son deuxième album.

C'est pour "très, très bientôt"

L'artiste américaine, désormais lauréate d'un Grammy, a déclaré à Variety que son prochain album allait sortir "très, très bientôt", et qu'elle venait de le terminer pendant son séjour à Hawaï. "C'est probablement mon projet le plus unisexe à ce jour", a ajouté SZA, "si cela a un sens". Et au cas où ce ne serait pas le cas, elle a précisé "c'est définitivement pour tout le monde... d'une manière différente."

Ce nouvel album sortira donc quasiment 5 ans après son dernier projet, Ctrl. Un projet dans lequel on pouvait retrouver de très belles collaborations notamment avec Kendrick Lamar, Travis Scott ou encore Isaiah Rashad et qui a été certifié platine aux Etats-Unis.

Pour l'instant, aucune date précise n'a été annoncée, mais une chose est sûre, avec ce prochain album, SZA va tenter de continuer de s'imposer comme l'une des figures féminines phares du paysage rap américain.